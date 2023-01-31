Переезд и новый заработок предрекла Овнам Глоба: когда это произойдет

Переезд и новый заработок предрекла Овнам Глоба: когда это произойдет

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Хорошее время ожидает представителей зодиакальной системы.

Тамара Глоба рассказала, что ждать в феврале 2023 года Овнам. В последнем месяце зимы им светит много суеты, которая касается родственных дел, решения бытовых вопросов и интересных занятий.

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«Во второй половине февраля суета продлится, но это будет период, когда во многом состоятся интересные проекты. Вместе с друзьями вы начнете новые дела, появятся интересные возможности и перспективы, связанные с будущими заработками, переездами, а также занятостью», — сказала астролог.

Глоба заметила, что это период личного успеха для Овнов. В конце месяца она пообещала им покровительство, поддержку, любовь и успех.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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