Глоба назвала точное время, когда у человечества появится надежда на светлое будущее — скоро

В феврале, по словам Глобы, будут происходить скрытые процессы, которые проявят себя весной. Как поведала астролог, в это время сформируются «новые возможности, связанные с электроникой, техникой, а также новые структуры, которые дают возможность шага в будущее».

Кроме того, в это время будет формироваться «свободная экономическая зона».