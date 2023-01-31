Глоба назвала точное время, когда у человечества появится надежда на светлое будущее — скоро

Астролог Тамара Глоба рассказала о том, что принесет нам февраль 2023 года. Серьезных перемен в этот период человечеству не избежать, поскольку созвездие несет в себе дух перехода прошлого в будущее. В данное время в буквальном смысле изменятся страны и цивилизации.
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В феврале, по словам Глобы, будут происходить скрытые процессы, которые проявят себя весной. Как поведала астролог, в это время сформируются «новые возможности, связанные с электроникой, техникой, а также новые структуры, которые дают возможность шага в будущее».
Кроме того, в это время будет формироваться «свободная экономическая зона».
«В середине месяца, 15 февраля, — время Сретения, когда зима встречается с весной. Это скрытый процесс для природы, а также для надежд на будущее человечества», — обнадежила Тамара Глоба.