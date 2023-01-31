«Принесет нам новый мир»: какие события удивят нас в феврале — прогноз Глобы

Тамара Глоба рассказала, что в феврале люди вступят в эпоху Водолея, которая всегда приносит кардинальные изменения. Про старый уклад человечество может уже забыть.
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«Февраль — месяц Водолея, мы с вами находимся в переходный период от эпохи Рыб к эпохе Водолея, времени, когда все меняется. Кардинально меняется цивилизация, меняются эпохи, меняются законы, меняются страны.
Все, что связано с прежними законами, а также цивилизациями, постепенно уйдет в прошлое. Все, что принесет нам новый мир, происходит именно в этот период, в котором мы с вами живем сейчас», — поведала астролог.
Глоба заметила, что символом Водолея являются две параллельные волны: волна прошлого и волна будущего. Кроме того, Водолей олицетворяет собой смешение и разделение. «И именно эти процессы идут сейчас. Когда смешивается время прошлое с временем будущего», — уточнила Глоба.
Астролог также сказала, что есть некие скрытые процессы формирования нашего будущего. Они проявятся в скором будущем — уже весной 2023 года.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.