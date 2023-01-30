Любовь с коллегой предрекла Глоба одному знаку: совместный проект сплотит, появятся чувства

Козероги могут завязать служебный роман, который принесет им немало приятных ощущений. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

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Представители знака зодиака почувствуют, что им нужны единомышленники и найдут их. В процессе воплощения планов между Козерогом и партнером неожиданно вспыхнут чувства, которые могут перерасти в нечто большое и светлое.

Козерогов ждет смена обстановки и большой успех, а все благодаря их бурной фантазии.

Источник: rsute.ru.