Володина назвала двух главных бедолаг недели: у этих знаков одни неудачи и несчастья

Василиса Володина дала не самый лучший прогноз Тельцам и Девам, которых можно смело назвать главными неудачниками недели.

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Тельцы потеряют нить комфортного общения с окружающими и могут нарваться на ссоры и конфликты. Астролог посоветовала им отстраниться от суеты и погрузиться в общение с близкими, это сможет спасти их положение.

Девам суждено познать сложности в профессиональной деятельности. Они каким-то образом будут включены в некую нелепую ситуацию, из которой не так-то просто будет выпутаться. Им поможет их природная изворотливость, а вот про грубую силу придется забыть.

Источник: rsute.ru.