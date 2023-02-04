Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не самой простой. Бег с препятствиями нам просто обеспечен – все время будут какие-то задержки, проблемы и сложности. Хорошая новость в том, что все эти трудности преодолимы. Да, они могут раздражать, но не будет ничего такого, с чем бы мы не справились.

К концу недели ситуация улучшится, и нас ждут позитивные перемены. Так что выходные можно встречать в приподнятом настроении.

Что предстоит каждому из знаков Зодиака, расскажет Teleprogramma.pro.

Водолей

Водолеям это время принесет больше приятных впечатлений, чем неприятных. Главное, не впасть в эйфорию и не терять бдительности – злопыхатели не дремлют.

Любовь

Неделя довольно ярких эмоций. Это может означать и новое знакомство, и какие-то хорошие события в имеющихся отношениях.

Финансы

Очень благоприятные тенденции в финансовой сфере ждут Водолеев. Однако нужно быть готовыми к тому, что не все процессы вы сможете контролировать. Отнеситесь к этому по возможности спокойно.

Здоровье

Если вы подустали от зимы, самое время взбодриться: добавьте ярких красок, цитрусовых ароматов и, конечно, физических нагрузок: плавание, танцы или что-то еще, что вам нравится.

Овен

Последнее время Овнов преследовали сомнения и неуверенность. Вроде бы, все хорошо, но какой-то червячок все время грыз… Можно попрощаться с этим «червячком». Вам покажется, что у вас с глаз упала пелена, и вы увидите с кристальной ясностью все как оно есть. И это отличная новость, ведь вы давно этого ждали.

Телец

С одной стороны, дела у Тельцов идут хорошо. С другой – отношения с людьми опять разладились, взаимопонимание никак не наступает ни в любовных партнерствах, ни в деловых. А самое замечательное знаете что? Что вас это совершенно не будет беспокоить. На данный момент вам предостаточно собственной внутренней гармонии.

Близнецы

Все, отношения отошли на второй план. Любовь – это, конечно, хорошо, но пора и про дела вспомнить. Именно так решат Близнецы и вплотную займутся своими рабочими задачами, новыми и продолжающимися проектами, деловой жизнью. Это принесет заметные результаты, и довольно скоро. А любовь подождет.

Рак

Очень беспокойная неделя. Ракам предстоит решить примерно миллион мелких вопросов, придется много ездить, бегать и «разруливать» ситуации. Вы будете успешны во всем этом. При этом есть опасность сильного переутомления эмоционального и физического. Поэтому не забывайте останавливаться и давать себе передышки.

Лев

Львы привыкли к постоянному стрессу и не обращают на него внимания. Это довольно опасная привычка, поэтому немного сбавьте обороты и приведите нервы в порядок. Хорошо заниматься домашними делами, больше отдыхать, может быть, медитировать. Тогда вы придете в форму и не пропустите благоприятные возможности, которых будет немало.

Дева

Если вы на прошлой неделе все сделали правильно – не пытались сделать больше, чем вы можете, разумно расходовали силы и вдумчиво отдыхали – вы пришли к этой неделе полными сил и энтузиазма. И значит, самое время приступить к выполнению ваших грандиозных планов, особенно если они касаются творчества или просто чего-то нового.

Весы

Весам нужно держать ушки на макушке, а нос по ветру. А все потому что Вселенная будет преподносить вам самые разные шансы для развития, особенно в работе и бизнесе. Гениальных идей вам не занимать, сил сейчас предостаточно. Направьте их в правильное русло и не упускайте преподносимых шансов.

Скорпион

Скорпионы оглянутся на недавнее прошлое и придут к выводу, что практически все заметные препятствия они организовывали себе сами. К тому же в деловой жизни наблюдается какой-то спад. Это не повод расстраиваться или злиться – это прекрасная возможность провести работу над ошибками, пересмотреть свой подход и пойти к цели с новыми силами.

Стрелец

Стрельцам нужно закатать рукава и хорошенько поработать. В ближайшие две недели вам нужно трудиться, а в конце месяца вы сможете увидеть результаты своих трудов. Если у вас были проблемы в каких-то отношениях, к концу недели ситуация может благополучно разрешиться.

Козерог

Козероги почувствуют странный «душевный зуд». Вам будет казаться, что вы не той дорогой идете и не ту жизнь живете. Вас так и будет подмывать радикально что-то изменить. Не делайте далекоидущих выводов из своего нестабильного настроения, иначе наломаете дров. Выдыхайте. Принимать решения с холодной головой – ваш конек. Поэтому дайте голове остыть.

Рыбы

Неделя удачна во всех отношениях. В работе, карьере, бизнесе, любви. Вам нужно приложить лишь небольшие усилия, чтобы добиться желаемого. Однако есть важный момент – не принимайте эти блага как должное и будьте благодарны за них тем, кто имеет отношение к вашему успеху.