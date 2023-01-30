Эти люди обладают больной самооценкой: названы знаки зодиака, которые обижаются на все!

Астрологи выделили три знака зодиака, которых задевает любая критика в их адрес. Да что там говорить, каждый комментарий и взгляд в свою сторону они не могут вынести спокойно, обязательно подумают, что бы это значило. А все из-за больной самооценки.
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Рыбы очень чувствительны, обладают низкой самооценкой, из-за чего сами же и страдают. Их впечатляет чужая критика. Кроме того, они часто принимают на себя то, что к ним вообще не относится.
У Львов другая проблема – завышенная самооценка, из-за чего они тоже почти всегда чувствуют себя не на своем месте. Им кажется, что они достойны лучшего – более высокого положения, большей любви окружающих.
Девы изводят себя самоедством и самокопанием. Их никто не обижает, они сами ранят себя слишком высокими требованиями к собственной личности.
Источник: sterlegrad.ru.