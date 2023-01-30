Звезды укажут путь: люди этого знака обретут счастье и благодарность Вселенной — Володина

Звезды укажут вам путь: люди этого знака обретут счастье и благодарность вселенной – Володина

Василиса Володина. Фото: соцсети

Ваш час удачи наконец-то настал, надо пользоваться случаем.

Астролог Василиса Володина рассказала Козерогам, что их время удачи пришло. Вселенная повернулась к ним лицом и будет помогать в делах.

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Поэтому Козероги могут смело выдохнуть и расслабиться, сейчас им необходим отдых. Силы понадобятся представителям знака для последующего рывка вперед.

Если в настоящий момент Козероги смогут погрузиться в релакс и восстановить свои жизненные силы, они сумеют достигнуть многого. Благосостояние и изобилие придут в их дом.

Источник: rsute.ru.

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