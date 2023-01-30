Звезды укажут путь: люди этого знака обретут счастье и благодарность Вселенной — Володина

Поэтому Козероги могут смело выдохнуть и расслабиться, сейчас им необходим отдых. Силы понадобятся представителям знака для последующего рывка вперед.

Если в настоящий момент Козероги смогут погрузиться в релакс и восстановить свои жизненные силы, они сумеют достигнуть многого. Благосостояние и изобилие придут в их дом.

Источник: rsute.ru.