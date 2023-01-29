Народ должен знать! Тамара Глоба назвала все дни повышенной опасности в феврале - быть начеку

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на последний месяц зимы, подметив, что мы находимся в переходном периоде от эпохи Рыб к эпохе Водолея. Именно сейчас запущены те процессы, которые кардинально поменяют цивилизации, законы и страны в целом. В этот самый период формируется новый мир.
Символ Водолея - это две параллельные волны – прошлого и будущего. Они смешиваются, параллельно идет разделение на потоки нового времени – в скрытой форме. Эти скрытые процессы всегда бывают наиболее активны в период Водолея, когда зима встречается с весной.
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«В середине месяца 15 февраля время Сретения – когда зима встречается с весной. Это скрытый процесс для природы, а также надежд на будущее человечества», - добавила астролог.
Тамара Глоба также указала все дни повышенной аварийности, когда надо проявлять особое внимание ко всему, что происходит вокруг, и это: 4, 6, 11, 16, 18, 20 и 24 февраля.