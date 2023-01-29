Февраль - придет мощная отдача! Глоба назвала баловня судьбы, который завладеет богатством

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав знак зодиака, который может рассчитывать на поддержку высших сил. Для Водолеев этот месяц станет хорошим периодом для спорта, продвижения планов и забот, которые связаны с детьми. Рожденных под этим созвездием ждут новые знакомства, договоры и покупки. В материальном плане Водолеи не обделены: средства сами будут идти к ним стабильно и объемно.

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