Единственный знак зодиака, который перевернет свою жизнь в феврале, - Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав знак зодиака, для этого этого период станет переменчивым и судьбоносным. С одной стороны месяц принесет радость и удачу. Друзья будут активно участвовать в их жизни. Первая половина месяца потребует от Рыб перемен в работе, нужно будет пересмотреть старую подготовку и прежние дела.
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С другой стороны, этот месяц станет своего рода испытанием перед большими переменами. Звезды советуют рожденным под этим созвездием обратить внимание на партнеров, личных и деловых.
«Кто-то может уйти, но появятся новые люди, крупные перспективы, новые возможности», - добавила астролог, намекнув на крупные перемены.
Личная жизнь у представителей этого созвездия также будет в центре внимания. А последняя неделя отмечена материальным успехом и подарками. В феврале также нужно заняться жилищными вопросами.