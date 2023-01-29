Единственный знак зодиака, который перевернет свою жизнь в феврале, - Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав знак зодиака, для этого этого период станет переменчивым и судьбоносным. С одной стороны месяц принесет радость и удачу. Друзья будут активно участвовать в их жизни. Первая половина месяца потребует от Рыб перемен в работе, нужно будет пересмотреть старую подготовку и прежние дела.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

С другой стороны, этот месяц станет своего рода испытанием перед большими переменами. Звезды советуют рожденным под этим созвездием обратить внимание на партнеров, личных и деловых.