Деньги, любовь и счастье липнут сами! Благословенный избранник февраля, ему везет как никому, - Глоба

Тамара Глоба в своем YouYube-канале поделилась гороскопом на февраль, назвав абсолютного баловня судьбы. Именно Тельцам этот месяц принесет пользу от окружающих. Вокруг них будет много людей - возникнут связи с дальними партнерами, появится интерес к языкам и путешествиям. Также зажжется искра в познавательном и интеллектуальном плане. Февраль - хорошее время для заработков. Практически весь месяц Тельцов будут поддерживать подруги, вышестоящие женщины.

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