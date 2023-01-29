«Где хорошо бы выслушать - рубит язык-сабля»: Володина назвала опасности новой недели до 5 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю с 31 января по 5 февраля. Астролог дала понять, какие опасности поджидают в этот период и на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в переделку.
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Открывает февраль, как выразилась Василиса Володина, непоседливая и хаотичная неделя, когда десятки новых идей сменяются не меньшим количеством сомнений. Зуд скуки спровоцирует многих на спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманные поступки и финансовые авантюры.
«Высок риск попасть под влияние идейных друзей и вписаться в «гениальный» стартап», - подметила Володина, назвав риски первой недели февраля.
В конце недели путаются роли в отношениях. Там, где нужно четко ответить, наваливается жалость.
«Там, где хорошо бы выслушать и посочувствовать — рубит язык-сабля. В важные и сложные беседы не ввязываемся. Если ввязали вас, попытайтесь совместить в разговоре чуткость и честность», - добавила астролог.