«Где хорошо бы выслушать - рубит язык-сабля»: Володина назвала опасности новой недели до 5 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась свежим прогнозом на неделю с 31 января по 5 февраля. Астролог дала понять, какие опасности поджидают в этот период и на что нужно обратить внимание, чтобы не попасть в переделку.

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Открывает февраль, как выразилась Василиса Володина, непоседливая и хаотичная неделя, когда десятки новых идей сменяются не меньшим количеством сомнений. Зуд скуки спровоцирует многих на спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманные поступки и финансовые авантюры.