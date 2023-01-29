«Вопреки страху глотните внутренней свободы»: Володина назвала везунчиков на первой неделе февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 31 января по 5 февраля. Дав намек, кто станет тем самым везунчиком в этот период. А неделя обещает быть хаотичной. Кто-то рискнет всем, поддавшись скуке. Но лучше, как считает астролог, подходить к переменам с умом, имея хотя бы какой-то план действий.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Везунчиками станут те, кто сумеет загрузить себя интеллектуальными задачами, без страха взяться за сложный проект. Главное, как выразилась Василиса Володина, новые нейронные связи.