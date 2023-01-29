Увольнения, разрыв связей и авантюры с деньгами: Володина дала прогноз на новую неделю до 5 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 31 января по 5 февраля. Астролог рассказала, какими событиями и настроением будет окрашен этот период. Главное, не поддаваться эмоциям и остерегаться «добрых» советчиков.

Зуд скуки, как выразилась Василиса Володина, заставит некоторых пойти на необдуманные шаги. Кто-то решит уволиться, другие разорвут отношения и крепкие связи, есть те, кто влипнет в финансовые авантюры.

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