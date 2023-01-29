Увольнения, разрыв связей и авантюры с деньгами: Володина дала прогноз на новую неделю до 5 февраля

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на неделю с 31 января по 5 февраля. Астролог рассказала, какими событиями и настроением будет окрашен этот период. Главное, не поддаваться эмоциям и остерегаться «добрых» советчиков.
Зуд скуки, как выразилась Василиса Володина, заставит некоторых пойти на необдуманные шаги. Кто-то решит уволиться, другие разорвут отношения и крепкие связи, есть те, кто влипнет в финансовые авантюры.
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«Открывает февраль непоседливая, хаотичная неделя, когда десятки новых идей сменяются не меньшим количеством сомнений.
Зуд скуки и тривиальности грозит вылиться в спонтанные решения вплоть до эмиграции, увольнения, разрыва отношений, необдуманных покупок и финансовых авантюр.
Высок риск попасть под влияние идейных друзей и вписаться в «гениальный» стартап», - заверила Володина.
Астролог советует принимать решения осознанно, составляя план на будущее.
На работе загрузиться интеллектуальными задачами, не боясь сложных проектов. Дома читайть и изучайть нечто из ряда вон, от астрологии до анатомии земляных червей. Не важно, что семья и друзья, крутят пальцем у виска – главное, новые нейронные связи.
Стать организатором сообщества по интересам. Например, расписать график встреч со своими недавними одноклассниками/сокурсниками, чтобы обмениваться опытом и расти вместе.
Заявить о своих талантах вопреки страху оценки и глотнуть внутренней свободы. Например, опубликовать первую статью, видео со стендапом.
«В конце недели путаются роли в отношениях. Там, где нужно четко ответить, наваливается жалость, там, где хорошо бы выслушать и посочувствовать — рубит язык-сабля. В важные и сложные беседы не ввязываемся. Если ввязали вас, попытайтесь совместить в разговоре чуткость и честность», - добавили астролог.
Воскресное, 5 февраля, полнолуние формирует конфигурацию с Ураном, который и так искрил всю неделю.
Совет от астролога: ждем кульминации усилий, налегаем на научные новости.