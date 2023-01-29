Глоба сказала Ракам стоп: вы в шаге от беды, пора подумать о себе!

Тамара Глоба посоветовала Ракам сделать паузу, поскольку они слишком измотали себя. Это касается и их духовного, и физического состояния.

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Остановитесь, прислушайтесь к своему организму, позвольте себе релакс, это сейчас необходимо! Если вы и дальше будете скакать на загнанных лошадях, этот путь может стать роковым для вас.

Глоба рекомендовал изменить свой образ жизни и выбрать здоровый путь. Поверьте, если вы позаботитесь о себе, это будет правильнее, силы вам еще понадобятся.

Источник: rsute.ru.