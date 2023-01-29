Вас продвинут и деньги польются рекой! Какому знаку посулила удачу Володина

Близнецам пообещала везение и удачу астролог Василиса Володина. Сейчас они ощущают себя на взлете и должны использовать эту энергию в свою пользу.

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Все поставленные задачи они легко решат, а также найдут единомышленников, которые сыграют решительную роль в судьбе Близнецов.

Эти люди начнут помогать представителям зодиакальной системы, продвигать их вверх по карьерной лестнице.

Результатом станет поток денег. Но астролог предостерегла – если будут просить у вас помощи, не отказывайте.

Источник: rsute.ru.