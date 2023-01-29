Названа точка отсчета для 4 знаков зодиака: до 17 февраля часы счастья тикают – потом стоп

До 17 февраля человечество будет жить под влиянием созвездия Водолея. Этот период времени по-разному отразится на людях.

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Однако астрологи однозначно смогли выделить четырех счастливчиков, на которых Водолей повлияет позитивно. Он принесет им удачу почти во всех сферах жизни.

Водолеи Тельцы, Весы и Козероги словно откроют дверь в счастье, которое неожиданно хлынет на них рекой. Они ощутят прилив сил и энергии для новых свершений и многого добьются.

Однако знаки зодиака должны понимать, что это продлится лишь до 17 февраля, потом судьба скажет стоп. А потому им нужно поспешить с осуществлением намеченных целей.

Источник: rsute.ru