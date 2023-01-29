Судьба совершит поворот! Один знак в феврале начнет жизнь с нуля – придут любовь и деньги

Астрологи предрекли поворотную судьбу для Весов в феврале. Последний месяц зимы принесет им удачу во всех сферах их жизни.

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Представители знака совершат неожиданный скачок в карьере, могут найти новую, более денежную работу.

Звезды пророчат увеличение дохода Весам, а также рост их благосостояния, дорогостоящие покупки.

Вслед за этим Весы обретут уверенность и личное счастье, велика вероятность нового сюза и укрепление старого.

Источник: rsute.ru.