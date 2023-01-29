Володина назвала фаворита судьбы на этой неделе: вселенная щедро наградит этот знак

Астролог Василиса Володина рассказала, что Козероги сейчас смогут расслабиться и отдохнуть. Вселенная сделала им такой подарок.

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Им не нужно торопиться, гнаться за карьерой и деньгами, они наконец-то стали фаворитами судьбы.

Отдых Козерогам необходим для восполнения энергии, после расслабления с новыми силами они смогут взяться за новые проекты и вновь начать покорять горизонты. После релакса, многое им станет по плечу. Начатые дела должны завершиться эффективной отдачей в различных смыслах.

Источник: rsute.ru.