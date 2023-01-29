Сегодня особенный день, когда сбываются мечты! Володина рассказала о трине Солнца и Марса

29 января благодаря трину Солнца и Марса – суперэффективный день! Об этом рассказала астролог Василиса Володина.

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В воскресенье люди почувствуют нереальный прилив сил и энергии и осознают, что они способны на многое. Эти ощущения не обманывают!

На самом деле именно 29 января люди способны на многое, например, осуществить все задуманное, к чему боялись приступать, выполнить за несколько часов планы на неделю, приступить смело к намеченным целям и завершить начатое.

«Ощущение, будто мотор почистили, жидкости свежие залили, светофоры, как один, зеленые, дороги чистые, ровные. И даже ПДД нарушать не хочется. В общем, не день, а сказка, особенно для людей интеллектуального труда. Не жалейте строк в ежедневнике, планируйте щедро», - сказала Володина.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».