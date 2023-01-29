«Может быть запланировано рождение детей»: Тамара Глоба назвала знак, у которого в этом году придут перемены в семейной жизни

Астролог Тамара Глоба рассказала о знаке зодиака, которого будут преследовать семейные вопросы в течение 2023 года.

Оказалось, у Стрельцов самой главной жизненной сферой в 2023 году станет семья.

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У Стрельцов наступает благоприятное время для рождения детей и улучшения взаимоотношений с партнерами.