«Может быть запланировано рождение детей»: Тамара Глоба назвала знак, у которого в этом году придут перемены в семейной жизни

Родители

Родители. Фото: Global Look Press 

Эксперт по звездам сделала прогноз для представителя стихии огня.

Астролог Тамара Глоба рассказала о знаке зодиака, которого будут преследовать семейные вопросы в течение 2023 года.

Оказалось, у Стрельцов самой главной жизненной сферой в 2023 году станет семья.

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У Стрельцов наступает благоприятное время для рождения детей и улучшения взаимоотношений с партнерами. 

«Может быть запланировано рождение детей. Год вообще станет успешным для семьи и творчества», – процитировали Глобу ria.ru.

Напомним, ранее астролог Елена Мун дала рекомендации на 30-31 января для всех знаков.

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