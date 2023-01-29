Кошелек опустеет: назван знак зодиака, которого настигнут финансовые трудности в феврале

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По словам экспертов, Дев буквально застигнут врасплох неожиданные финансовые траты в феврале. Звезды сулят им большие траты уже в начале месяца на выполнение личных проектов. Астрологи рекомендуют им свои сбережения максимально сохранить в целости. Когда настанут трудности, наличие заначки будет хорошим подспорьем, об этом пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Василиса Володина назвала знаки зодиака, у которых забурлят отношения в конце зимы.