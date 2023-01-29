«Практики по наполнению энергией»: Елена Мун дала рекомендации на 30-31 января для всех знаков

Пара

Романтические отношения. Фото: Global Look Press 

Согласно лунному календарю, эти два дня будут благополучны для романтических отношений.

Астролог Елена Мун рассказала, что ждет представителей всех знаков зодиака в период с 30 по 31 января.

Стало известно, что два последних дня в этом месяце отлично подойдут для восполнения сил и энергии.

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Астролог подсказала исправлять ошибки в отношениях. Так как наступает лучшее время для этого.

«Хорошо проводить практики по наполнению энергией благости, легкости, гармонии и любви», – отметила Елена Мун в беседе с vnimanie.pro.

Елена Мун добавила, что в этот период удастся прийти к компромиссу в общении с партнером. А также получится провести совместное время с интересом.

Напомним, ранее стало известно, каким знакам можно не бояться 29 января.

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