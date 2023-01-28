Любовь забурлит: Володина назвала четыре знака зодиака, которые в феврале окунутся в чувства

Примечательно, что Скорпионы в феврале будут погружены в личную тему. Этот знак зодиака будет играть в любимую игру – испытывать себя и близких, балансировать над пропастью. В последний месяц зимы они проверят на прочность вторую половинку различными провокациями и ревностью.

Володина отметила, что лучше внутренних драконов держать на привязи со 2 по 7 февраля. Она также рекомендовала сохранять спокойствие, если кто-то будет вас провоцировать.

Рыбы ощутят контакт с природой. У них будет настрой на общение с друзьями. Этот знак зодиака ощутит небывалый прилив нежности. И некоторые этим захотят воспользоваться, пустив в ход манипуляции.

А ближе к 8 февраля возможна череда случайных знакомств и новых возможностей, которые могут оказаться интересными. Дни с 13 по 20 требуют - это время, когда вы способны любить и влюблять в себя. Работающим женщинам захочется побольше отдыхать и добавить в жизнь красоты и нежной заботы о себе и своей внешности.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

У Стрельцов Третья особенной будет третья неделя февраля. Она позволит ощутить любовь близких и У этого знака зодиака жизнь наполнится: семейным единством, разговорами по душам, нежностью.

Особенно сильно окунуться в бурные воды любви Весы. Первые дни февраля будут благоприятны для интимной жизни, а вторая неделя месяца - для внезапных и важных знакомств, вызывающих ощущение легкого контакта душа в душу. В середине месяца можно развить нежный роман.

«А даты с 17 февраля и до конца месяца подходят для страстного проявления взаимных чувств. У Вас есть шанс пылко и по-настоящему влюбиться», – заявила Володина в своем YouTube-канале.