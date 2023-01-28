Проблемы навалятся: Володина предупредила знаки зодиака, которым в феврале лучше поберечь нервы

По словам Володиной, начало месяца для Дев будет насыщенным. Они смогут решить много практических вопросов. Мамы и отцы уделят больше времени детям. А потом навалится работа. Этому знаку зодиака будет легко сбиться с пути истинного, изменить здравому смыслу, пойдя не за самыми хорошими порывами. Например, купиться на недобросовестную рекламу. Уже после середины месяца придется решать сложные вопросы.

«С 20 начинается нервная неделька, когда текущая ситуация будет испытывать на прочность Вашу гибкость и готовность меняться. Если сможете не выбиться из графика и добродушного расположения, конец февраля будет весьма продуктивным», – пояснила Василиса.

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Также Весы в феврале подвернутся эмоциональному давлению. По словам астролога, первые дни месяца заставят злиться, раздражаться. Однако это будет зависеть от вашей уязвимости. Звезды рекомендуют не принимать все слова на свой счет.

Львам будет непросто, так как они погрузятся в рутину и хлопоты. По этой причине начало месяца может оказаться нервным. Это ощутят те, кто не получает радости от своего дела, или не можете справиться с внезапными изменениями. Ситуация будет еще более напряженной, если вы ведете образ жизни, который усугубляет нагрузку, не позволяет полноценно восстанавливаться. Об этом Володина сообщила в своем YouTube-канале.