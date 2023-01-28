Обрушатся на голову слава и деньги: Володина назвала три знака зодиака, которые в феврале сорвут куш

В список астролога попали Водолеи. Она отметила, что представителей этого знака зодиака ждут глобальные перемены в жизни. По словам Володиной, в начале месяца могут возникнуть конфликты, возможно придется усмирить домашнего бунтаря или разбираться с неожиданными неприятностями. А потом начнется приятная полоса.

«Дни с 6 по 10 могут принести радость в виде неожиданных подарков, внеплановые любовные знакомства или случайные, но очень приятные покупки. У представителей творческих профессий эти дни будут богаты на рабочие успехи», – пояснила астролог.

В конце месяца будет ощущаться усталость.

А вот Козероги будут иметь желание похвастаться чем-то, обхитрить кого-то. Будут и внеплановые траты. По словам Василисы, дни с 8 по 12 очень важны и хороши для научных прозрений, профессиональных выступлений перед большой аудиторией, демонстрации себя миру как серьезного профессионала и проницательного наставника. И Козерогам удастся накопить денег и решить финансовые вопросы.

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