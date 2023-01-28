Обрушатся на голову слава и деньги: Володина назвала три знака зодиака, которые в феврале сорвут куш

Василиса Володина является известным астрологом. Она уже давно развивает свои способности, читать будущее по звездам. Многие зрители ее знают по шоу «Давай поженимся». Но и в обычной жизни она раскрывает свои прогнозы. На этот раз Володина раскрыла три знака зодиака, которых ждет успех в финансовом плане.
В список астролога попали Водолеи. Она отметила, что представителей этого знака зодиака ждут глобальные перемены в жизни. По словам Володиной, в начале месяца могут возникнуть конфликты, возможно придется усмирить домашнего бунтаря или разбираться с неожиданными неприятностями. А потом начнется приятная полоса.
«Дни с 6 по 10 могут принести радость в виде неожиданных подарков, внеплановые любовные знакомства или случайные, но очень приятные покупки. У представителей творческих профессий эти дни будут богаты на рабочие успехи», – пояснила астролог.
В конце месяца будет ощущаться усталость.
А вот Козероги будут иметь желание похвастаться чем-то, обхитрить кого-то. Будут и внеплановые траты. По словам Василисы, дни с 8 по 12 очень важны и хороши для научных прозрений, профессиональных выступлений перед большой аудиторией, демонстрации себя миру как серьезного профессионала и проницательного наставника. И Козерогам удастся накопить денег и решить финансовые вопросы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Вы задумаетесь о том, что необходимо отложить какую-то сумму денег, вернуть долги или пересмотреть свою систему пенсионных накоплений. Это хорошее время для формирования семейного запаса финансов и планирования бюджета на будущее», – считает астролог.
Ракам звезды подарят прекрасные профессиональные возможности, надежду на заработки, славу и все самое замечательное. И февраль в этом смысле не будет исключением. Володина рекомендует активно проявлять себя на работе и показывать усердие.
«Первая неделя февраля требует, с одной стороны, некоторой осторожности, с другой - готовности идти на риск, но делать это рационально, не включая эмоции», – отметила эксперт.
Володина назвала даты с 16 по 25. Именно в этот период можно поймать успех в бизнес-активности, особенно в районе 18 февраля. А инсайдерская информация позволит этому знаку зодиака принимать свои собственные личные и правильные решения. Об этом Василиса рассказала в своем YouTube-канале.