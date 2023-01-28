«Должно произойти много хорошего»: каким знакам можно не бояться 29 января

Стало известно, кому из знаков зодиака в воскресенье, 29 января, звезды сулят удачу и отличное настроение.
Оказалось, три знака могут ни о чем не волноваться. Последний день на этой неделе станет для них своего рода талисманом.
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Во-первых, повезет 29 января Весам.
«Весы, в сфере романтических и дружеских отношений у вас должно произойти много хорошего», – отметили в mir24.tv.
Во-вторых, Скорпионам может крупно повезти в любви и в общении с противоположным полом.
«Отношения с противоположным полом будут складываться захватывающе, ярко и интригующе», – обратились к Скорпионам астрологи.
А вот Близнецам выпадет шанс оказаться на нужном месте в нужное время. Таким способом они получат нужное им:
«У вас возможны необычные совпадения, интересные нечаянные встречи, вы можете получить нужную информацию из неожиданного источника».