«Должно произойти много хорошего»: каким знакам можно не бояться 29 января

Стало известно, кому из знаков зодиака в воскресенье, 29 января, звезды сулят удачу и отличное настроение.

Оказалось, три знака могут ни о чем не волноваться. Последний день на этой неделе станет для них своего рода талисманом.

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Во-первых, повезет 29 января Весам.