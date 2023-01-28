Переоценка: Глоба назвала знак зодиака, которого в феврале ждут кардинальные перемены

Астролог Тамара Глоба заявила, что для Львов февраль 2023 года - это период переоценки ценностей в личных делах. По ее словам, представители этого знака зодиака перестроят многие вопросы, которые будут вас волновать в отношениях с благоверными.

«Вполне возможно, что у вас все может измениться в худшую сторону. Но третья декада февраля принесет личный успех, любовь, внимание, а также поддержку со стороны любимого человека», - заявила она.

Глоба добавила, что Львам в феврале нужно обратить особое внимание на своих детей. По ее словам, им нужно больше внимания от вас.

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