Знак зодиака, на которого обрушится денежная лавина в феврале - Глоба

Астролог Тамара Глоба заявила, что Тельцам повезет в денежном плане в феврале 2023 года. Вокруг представителей этого созвездия, по ее словам, будет много покровителей, которые помогут добиться желаемого результата.

«В первой половине февраля будут успешны интеллектуальные направления. Это отличное время для заработков. Появятся новые возможности для личной жизни и творческих идей», - заявила она.

Глоба также подчеркнула, что во второй половине февраля Тельцам нужно контролировать происходящие события на работе. По ее словам, дел будет немало.

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