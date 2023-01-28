Согласно лунному календарю: Елена Мун дала прогноз на 28-29 января для всех знаков

Стало известно, о чем говорят 28-29 лунные сутки.

Астролог Елена Мун порекомендовала навести уют в доме. Даже небольшая перестановка мебели в квартире обеспечит прилив энергии. Новую энергию можно пустить на воплощение мечты в реальность.

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В эти выходные стоит посвятить себя планам на будущее. Можно сесть и прописать важные аспекты грядущего. И постараться начать прямо 28-29 января делать конкретные действия для осуществления задуманного. Заявила Мун в беседе с vnimanie.pro.