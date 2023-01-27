Полмесяца — рутина, а затем — крупный улов! Львы замахнутся на продвижение по карьере в феврале

Таролог Саона назвала знак зодиака, который в феврале получит возможность воплотить свои амбиции. И если первая половина месяца затянет Львов в рутину, дела домашние и семейные, то потом рожденные под этим созвездием смогут направить свои силы в нужное русло. Они замахнутся на продвижение по карьере, заслужив одобрение вышестоящих авторитетов.

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