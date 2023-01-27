Откроют новые горизонты! Пять мощных воротил судьбы, в чьей жизни начнется белая полоса в феврале

Таролог Саона назвала пять знаков зодиака, которые сумеют подчинить себе судьбу, став абсолютными фаворитами Вселенной. Им улыбнется удача. Февраль одарит их богатством, любовью и процветанием.
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Скорпионы
Эти баловни судьбы могут расслабиться и просто плыть по течению. Первая половина февраля принесет им весомую денежную сумму, на которую они не рассчитывали. Скорпионы могут наметить план действий и приступить к его реализации, прибегнув к дополнительной материальной поддержке.
«Звезды советуют отложить деньги на потом, поскольку в конце февраля у Скорпионов могут возникнуть незапланированные траты», — добавила таролог.
Весы
Откроют новые горизонты. Им стоит сохранять ясность ума и стараться не потерять себя в заманчивых перспективах. В личных отношениях Весам придется держать данное слово и не нарушать обещаний, иначе они рискуют прослыть безответственным человеком. Для большинства представителей этого знака зодиака февраль станет судьбоносным периодом, который потребует от них сделать сложный выбор. Звезды советуют им откинуть сомнения и эмоции, чтобы принять правильное решение.
Девы
Им придется отвечать на вызовы судьбы в первую половину февраля. Девам стоит запастись терпением и переждать напряженный период. Этот месяц потребует от них максимум энергичности. Однако рожденные под этим созвездием сумеют мастерски решить все сложные моменты. Старания трудолюбивых Дев будут оценены по достоинству. Вселенная одарит их приятным финансовым бонусом, слегка повысив боевой задор.
Львы
Первая половина месяца может показаться им будничной. На работе сплошь рутинные дела. При этом крупный улов не заставит себя долго ждать.
«В середине февраля поступят неожиданные, но приятные новости, которые будут связаны с возможным продвижением в карьере», — заверила таролог.
Возможно, некоторым Львам придется пожертвовать свободным временем, но если результат того стоит, сомнения излишне.
Телец
Весь февраль перед ними будут открыты все дороги. Тельцам остается только выстроить приоритеты на ближайшую перспективу. Начало месяца идеально для расширения привычного круга знакомств и крупных рабочих проектов, а в последние две недели будет полезно взяться за бытовые вопросы, связанные с благоустройством родного жилья.
По материалам Grazia