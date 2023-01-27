«Открыты все дороги»: баловень судьбы, которого ждет успех в феврале — гороскоп по дате рождения

Таролог Саона назвала знак зодиака, который сумеет выстроить правильные приоритеты в феврале на ближайшую перспективу. Для прозорливых Тельцов начало месяца станет идеальным периодом для расширения привычного круга знакомств и крупных рабочих проектов. Рожденным в период с 21 апреля по 21 мая будет благоволить переменчивая фортуна.
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«Весь февраль для Тельцов будут открыты все дороги. Вам останется выбрать приоритеты на ближайшую перспективу», - добавила таролог.
Вторая половина месяца станет тем периодом, когда будет полезно взяться за бытовые вопросы, связанные с благоустройством родного жилья. Если Тельцы задумали ремонт или изменение интерьера, взяться за преображение дома стоит в третьей декаде февраля.
По материалам Grazia