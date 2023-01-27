Февраль — абсолютный успех: везунчик, который совершит реальный прорыв в карьере

Таролог Саона поделилась гороскопом на февраль для Овнов. Начало месяца станет для рожденных под этим созвездием довольно напряженным периодом. Вместе с тем у этого знака зодиака появится реальный шанс совершить прорыв в карьере.

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При этом звезды советуют Овнам не переоценивать свои возможности и не терять почву под ногами. Тем, кто планирует наладить свою личную жизнь, стоит начать двигаться в заданном направлении в середине месяца.