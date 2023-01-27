«Знакомства, возможности и шансы по работе - вдали от дома»: Девы вкусят нектар победы, - Глобы

Для Дев 2023 год приготовил события, которые они никак не ждали. Связаны они будут с семьей. Рожденные под этим созвездием могут во всем положиться на близких. Именно они станут их ангелами-хранителями. Тамара Глоба дала понять, что личные отношения для этого знака зодиака в первые шесть месяцев будут значить как никогда много.

Звезды советуют представителям этого зодиакального круга идти навстречу партнерам, помогать любимым людям. Потому что оказывая им поддержку Девы сами смогут всплыть на поверхность, вытянуть себя из трясины.

Первая половина года будет посвящена заботе о близких: детях, родителях, братьях и сестрах. С ними Девы преодолеют все трудности.

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