«Придется затянуть пояса»: три знака зодиака, которым нужно пересесть на хлеб и воду в феврале - тотальная экономия

Эти три знака зодиака должны затянуть пояса в феврале. Иначе они могут остаться за чертой бедности. Астролог Ирина Павлюкова назвала тех, кто рискует потратить все свои деньги, лишившись материального достатка. Вселенная призывает их действовать с умом и не поддаваться слабостям.

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Рыбы

Этим малым в феврале категорически нельзя идти на поводу у «доброжелателей». Звезды рекомендуют им не слушать мнение окружающих и уж тем более не поддаваться их влиянию. Рыбам стоит заглянуть в себя и правильно выстроить приоритеты, в том числе и в финансовом плане. Полезно также будет расписать свой доход, отказавшись от излишеств.