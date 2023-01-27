«Придется затянуть пояса»: три знака зодиака, которым нужно пересесть на хлеб и воду в феврале - тотальная экономия

Эти три знака зодиака должны затянуть пояса в феврале. Иначе они могут остаться за чертой бедности. Астролог Ирина Павлюкова назвала тех, кто рискует потратить все свои деньги, лишившись материального достатка. Вселенная призывает их действовать с умом и не поддаваться слабостям.
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Рыбы
Этим малым в феврале категорически нельзя идти на поводу у «доброжелателей». Звезды рекомендуют им не слушать мнение окружающих и уж тем более не поддаваться их влиянию. Рыбам стоит заглянуть в себя и правильно выстроить приоритеты, в том числе и в финансовом плане. Полезно также будет расписать свой доход, отказавшись от излишеств.
Козероги
Они привыкли получать бонусы от Вселенной. Однако в феврале ситуация может кардинально измениться. Козерогам стоит экономнее распоряжаться теми средствами, которыми они обладают.
«Придется затянуть пояса и хорошенько потрудиться. Вам необходимо начать искать дополнительные пути заработка, это принесет финансовую стабильность», — добавила астролог.
Стрельцы
Им звезды советуют максимально серьезно отнестись к рабочим моментам. От собранности представителей знака зодиака напрямую зависит их материальное благополучие. Стоит проявить осторожность и не вмешиваться в различные авантюры. Экономия поможет им залатать брешь и спастись от краха.
По материалам 5-tv.ru