Февраль устроит встряску: Львов накроет волна перемен - деньги могут испариться

Львы в феврале войдут в зону турбулентности: их ждут грандиозные перемены. На этом фоне может возникнуть страх финансовой нестабильности. Всегда есть риск не вписаться в семейный бюджет. Поэтому Львам стоит позаботиться о своем материальном состоянии заранее. Астролог Ирина Павлюкова советует представителям этого зодиакального круга в долгосрочной перспективе обдумать то, к чему им нужно стремиться в будущем.

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