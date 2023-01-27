Трудиться в феврале, а снимать сливки осенью! Баловень судьбы, которого щедро одарит Вселенная

Раки в феврале должны оставить свою лень. Вселенная делится с ними житейской мудростью: «Хватит сидеть на месте и ждать у моря погоды». Рожденные под этим созвездием должны взять все дела в свои руки, тогда они сумеют добиться грандиозного успеха на том пути, который они выбрали.

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