Близнецы: найдут дополнительный источник дохода - гороскоп на февраль

Близнецы в феврале получат возможность больше зарабатывать. Правда для этого рожденным под этим созвездием придется потрудиться. Некоторым предстоит расширить границы своего сознания. Вселенная дает этому знаку зодиака подсказку: если появилось чувство, что работа больше не приносит удовольствие, значит пора сменить сферу деятельности. Астролог Ирина Павлюкова не сомневается, что представители этого созвездия найдут путь для того, чтобы поправить свое материальное положение.

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