Тельцы: притянут к себе деньги магнитом - гороскоп на февраль

Тельцы имеют полное право расслабиться и взять тайм-аут, если речь заходит о переработках. Даже в отпуске они не перестанут быть магнитом для денег. Скорее наоборот, февраль даст рожденным под этим созвездием возможность набраться энергии для того, чтобы потом сделать мощный рывок и добиться впечатляющих результатов. Материальное благосостояние Тельцов не истончится. Астролог Ирина Павлюкова поделилась девизом месяца: «Чтобы много заработать, нужно много поработать». Вот только рожденные под этим созвездием будут исключением.

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