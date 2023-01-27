Овен: найдет новое место работы и рискует потрать все до копейки - гороскоп на февраль

Овен: найдет новое место работы и рискует потрать все до копейки - гороскоп на февраль

Гороскоп для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Как им сохранить свое материальное состояние?

Овны в феврале должны обратить внимание на финансовую сферу. Есть риск упасть в долговую яму. Астролог Ирина Павлюкова советует представителям этого зодиакального круга взяться за голову. Им ни в коем случае нельзя сорить деньгами.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Рожденные под этим созвездием могут сменить место работы, а кто-то будет занят активными поисками дополнительного дохода.

Совет: не бросаться деньгами, а с умом подходить к любого рода тратам.

По материалам 5-tv.ru

Читайте также