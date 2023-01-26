В период с 26 по 29 января: астрологи предсказали финансовые проблемы у этих трех знаков

Эксперты по звездам рассказали, что три знака зодиака столкнутся с денежными проблемами в ближайшее время.

Тельцы обнаружат брешь в кошельке и в отношениях с любимым человеком. Помочь выбраться из сложной ситуации этому знаку поможет искусство. Можно слушать любимую музыку или заниматься арт-терапией.