В период с 26 по 29 января: астрологи предсказали финансовые проблемы у этих трех знаков

Эксперты по звездам рассказали, что три знака зодиака столкнутся с денежными проблемами в ближайшее время.
Тельцы обнаружат брешь в кошельке и в отношениях с любимым человеком. Помочь выбраться из сложной ситуации этому знаку поможет искусство. Можно слушать любимую музыку или заниматься арт-терапией.
Весы могут разочароваться как в себе, так и в окружающих. Этому знаку необходимо в период с 26 по 29 января найти время на восстановление сил. А еще стоит быть более лояльным к самому себе.
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Чтобы не стать жертвой выгорания, Стрельцам нужно найти занятие для успокоения души. Будет не хватать энергии из-за навалившихся проблем. Сообщили об этом в stylecaster.com.