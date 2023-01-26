В период с 26 по 29 января: астрологи предсказали финансовые проблемы у этих трех знаков

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Последние дни этого месяца принесут неприятные сюрпризы для некоторых.

Эксперты по звездам рассказали, что три знака зодиака столкнутся с денежными проблемами в ближайшее время.

Тельцы обнаружат брешь в кошельке и в отношениях с любимым человеком. Помочь выбраться из сложной ситуации этому знаку поможет искусство. Можно слушать любимую музыку или заниматься арт-терапией.

Весы могут разочароваться как в себе, так и в окружающих. Этому знаку необходимо в период с 26 по 29 января найти время на восстановление сил. А еще стоит быть более лояльным к самому себе.

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Чтобы не стать жертвой выгорания, Стрельцам нужно найти занятие для успокоения души. Будет не хватать энергии из-за навалившихся проблем. Сообщили об этом в stylecaster.com.

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