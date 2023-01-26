Настоящая любовь и горы денег: эксперты раскрыли имена главных счастливчиков 2023 года

На сайте Progorod76 появился список имен, которым очень повезет в год Черного Водяного Кролика. По словам экспертов, обладателей этих имен ждет настоящая любовь и горы денег.

И в списке оказалось имя Алексея. У обладателей такого имя год будет прекрасным. Их ждет пылкая любовь и финансовый успех. Деньги у них будут появляться буквально из воздуха. А также на работе им могут дать вознаграждение.

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На Екатерин обрушится поток успеха с первых дней года. Представительницы прекрасного пола с этим именем смогут решить все проблемы. Вселенная отблагодарит их за терпение. А вот одинокие Кати получат шанс наконец-то встретить свою любовь.

В 2023 году Анастасии ощутят вкус жизни. Они смогут забыть про все проблемы. У них в кошельке появятся купюры. Они смогут сделать долгожданные покупки и исполнить свои мечты.