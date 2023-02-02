Три знака зодиака, которым не повезет со здоровьем 2 февраля

Львы

Держитесь сегодня подальше от алкоголя. Вы будете находиться под психическим давлением, поэтому даже не думайте о выпивке. Останьтесь дома и расслабьтесь, вместо того чтобы пытаться снять стресс алкоголем. Сегодня вы должны сосредоточиться на улучшении своих привычек и переходе на более здоровый образ жизни.

Весы

Сегодня здоровью нужно уделить немного внимания, так как вы немного склонны к болезням. Это подходящее время для того, чтобы изменить свои пищевые привычки. Постарайтесь избегать рафинированной и обработанной пищи, так как это может привести к ухудшению вашего самочувствия. Сегодня вероятна головная боль.

Рыбы

Обратите внимание на то, как физические упражнения влияют на ваше физическое, умственное и эмоциональное состояние, и подумайте о том, чтобы заняться йогой и медитацией. Постарайтесь сегодня есть только здоровую пищу.

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