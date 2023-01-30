Неприятности! Три знака зодиака, которых ждет напряжение 30 января

Овны

Сегодня, если вы состоите в отношениях с человеком старше вас, они могут оказаться напряженными. Если вы - человек, который в последнее время застрял в какой-то серьезной борьбе, вам следует понять, что самое время собраться с силами и решить этот вопрос. Если не уладить, то хотя бы найти способ договориться с собой.

Стрельцы

Вам необходимо контролировать, что и когда вы говорите. В противном случае вам придется пожалеть о необдуманных высказываниях, которые спровоцируют ссоры и обиды.

Козероги

Вы можете почувствовать себя подавленными, поэтому вам будет полезно обсудить это с другом, который понимает вашу ситуацию. Этот близкий приятель должен быть в курсе всего, поэтому не бойтесь поднимать эту тему. Никогда не недооценивайте огромные и далеко идущие преимущества, которые могут возникнуть, если вы выпустите свои чувства наружу.

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