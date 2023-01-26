Тамара Глоба дала четкий прогноз про ядерный взрыв в 2023 году

Астролог Тамара Глоба прокомментировала — будет ли на самом деле в ближайшее время в мире ядерная война, которой все так боятся. Ведь некоторые тарологи прогнозируют, что все случится весной 2023 года.

«Действительно, ситуация качается на весах. Я бы сказала, что возможны какие-то утечки, какие-то проблемы, которые касаются плохого контроля. Но это локальные вещи, которые не дают эффекта войны и не смогут всех одномоментно погубить», — заявила она в интервью Андрею Малахову.

При этом Глоба подчеркнула, что ядерное оружие — по-прежнему самое опасное. И в идеале от него надо отказываться, чем человечество и будет заниматься вплоть до 2027 года.

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