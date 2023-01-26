Тамара Глоба о разводе с Павлом: «Это было очень больно»

Тамара Глоба стала четвертой женой астролога Павла Глобы. В их браке родился сын Богдан, который вместе со своей семьей живет в Москве и занимается предпринимательской деятельностью. С отцом он не общается из-за развода родителей.

Тамара в интервью Андрею Малахову сказала, что разрыв дался ей тяжело.

«Это было очень больно», — заявила она.

Тамара всячески поддерживала Павла, когда они были вместе. Она стала соавтором нескольких книг, соорганизатором высшей школы астрологии, в какой-то мере даже духовным наставником Глобы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».