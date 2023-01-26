До 2024-го нужно перетерпеть! Тельцы выбьются в прочные фавориты, за ними мощная отдача, - Глоба

Тельцам летом нужно поберечь родителей и присмотреть за имуществом. На этой почве могут возникнуть сложные моменты. Таким тревожным станет период с конца июня и начала июля.

Зато осень принесет этому знаку зодиака возможности, которые будут связаны с детьми: это их рождение или обучение. Тамара Глоба дала понять, что свободные представители этого зодиакального круга могут начать новые отношения. В октябре им стоит внимательно относиться к своему здоровью.

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«Здесь нужно перетерпеть. Сорвутся какие-то проекты, пускай они на время уходят в сторону», — добавила астролог.

Так, рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на события, которые принесут им успех. Первые плоды созреют уже в текущем году. Однако развитие будет и в 2024-м. Это время, когда все, что до этого сделали Тельцы, будет приносить им отдачу.