Начальство отплатит звонкой монетой! Львов ждет карьерный рост и грандиозная любовь, - Глоба

Львы в первой половине 2023 года могут рассчитывать на успех вдали от дома. И он будет связан с работой, творчеством и лидерством. Ко всему прочему, этот знак зодиака может встретить свою любовь.
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Именно в поездках Львы будут зарабатывать деньги. Заняться удвоением своего капитала нужно в первые месяцы года. Уже весной этот источник дохода может уйти. Иными словами, Вселенная даст Львам шанс, и его важно не упустить. Так как на этой почве все будет зыбко.
Зато лето подарит им продвижение по карьере. Поддержит и руководство, но некоторые дела могут срываться. Наиболее успешным станет июль. Львы обратят внимание на своих вторых половинок, хорошее время для любви, беременности и рождения детей.
«С середины июля открываются перспективы на том, что когда-то уже было сделано, создано. На основе этого фундамента, на этом успехе будут шансы на проторенную дорогу. Может быть, это будут переезды или эмиграция, но очень важно не забывать о близких», — добавила астролог.
По материалам YouTube-канала Тамары Глоба