Начальство отплатит звонкой монетой! Львов ждет карьерный рост и грандиозная любовь, - Глоба

Львы в первой половине 2023 года могут рассчитывать на успех вдали от дома. И он будет связан с работой, творчеством и лидерством. Ко всему прочему, этот знак зодиака может встретить свою любовь.

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Именно в поездках Львы будут зарабатывать деньги. Заняться удвоением своего капитала нужно в первые месяцы года. Уже весной этот источник дохода может уйти. Иными словами, Вселенная даст Львам шанс, и его важно не упустить. Так как на этой почве все будет зыбко.